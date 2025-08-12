Pm Pavia, il dna Ignoto 3 da contaminazione nell' autopsia

"A seguito del rinvenimento di un profilo genetico sconosciuto su una garza, utilizzata 18 anni fa dal medico legale per il prelievo di materiale biologico dalla bocca della vittima, la Procura di Pavia ritenendo possibile una contaminazione con precedenti esami autoptici, ha disposto approfondimenti specifici". Lo spiega la procura di Pavia in una nota in cui dà conto noto il risultato delle analisi comparative, non previste nell'ambito dell'incidente probatorio, effettuate dai genetisti Carlo Previderè e Pierangela Grignani nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua casa di Garlasco il 13 agosto di 18 anni fa.

Il risultato della comparazione fatta con "preparati istologici" di cinque maschi la cui autopsia è stata fatta in concomitanza con quella di Chiara Poggi "ha evidenziato una concordanza degli alleli in relazione al soggetto identificato dal codice anonimo 153E".

Nello stesso comunicato, la Procura spiega di avere affidato Cristina Cattaneo, che si è occupata fra l'altro del caso di Yara Gambirasio, "nuove verifiche sulle cause della morte".

"Per garantire una valutazione più ampia degli elementi raccolti, sia in sede medico-legale sulla vittima, sia sul luogo del delitto, la Procura - prosegue la nota - ha incaricato come ulteriore consulente del Pubblico Ministero la Prof.ssa Cristina Cattaneo, Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'Università degli Studi di Milano, figura di riferimento nel campo dell'antropologia e medicina legale".