Pm, amministrazione giudiziaria Tod's, sfruttamento lavoro

Mercoledì 8 Ottobre 2025

Rosalba Carbutti
8 ott 2025
Istanza Procura Milano. Pende questione competenza in Cassazione

La Procura di Milano ha chiesto la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria per Tod's spa per una "condotta agevolatoria" per non aver controllato fenomeni di "sfruttamento del lavoro" nella catena di produzione, attraverso opifici gestiti da cinesi.

Si tratta di accertamenti, coordinati dal pm Paolo Storari, che si inseriscono nella linea di altri casi che hanno riguardato colossi della moda, per i quali si è proceduto al commissariamento. In questo caso non è stato disposto, allo stato, perché pende in Cassazione una questione di competenza territoriale.

La notizia, anticipata da Reuters, è stata confermata all'ANSA.

