Plenitude entra nel mercato della fibra ottica in Italia e da oggi offre ai clienti residenziali il servizio Fibra, con una connessione internet ultraveloce. L'offerta Plenitude Fibra, spiega una nota, è basata sulla tecnologia Ftth e sarà disponibile nelle aree coperte dall'attuale partner tecnologico. Nei prossimi mesi il servizio verrà progressivamente esteso sul territorio nazionale.

"In un mercato energetico in rapida evoluzione come quello di oggi, la vera sfida non è solo fornire servizi energetici", ha detto Vincenzo Viganò, Head of Retail Market di Plenitude. "Vogliamo porci sempre più come un interlocutore a 360 gradi, proponendo soluzioni integrate".