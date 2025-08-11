Lunedì 11 Agosto 2025

Il Ponte oltre la politica

Gabriele Canè
Il Ponte oltre la politica
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Taglio IrpefBotulino friarielliVertice AlaskaSinner CincinnatiAnticiclone e caldo
Acquista il giornale
Ultima oraPlastic Free, tolleranza zero per chi getta rifiuti da auto
11 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Plastic Free, tolleranza zero per chi getta rifiuti da auto

Plastic Free, tolleranza zero per chi getta rifiuti da auto

Bene le nuove norme del governo

Bene le nuove norme del governo

Bene le nuove norme del governo

Plastic Free Onlus plaude alle nuove norme del governo. Plastic Free Onlus accoglie con favore il decreto-legge entrato in vigore sabato 9 agosto, che introduce un inasprimento senza precedenti delle sanzioni per chi getta rifiuti dai veicoli.

La nuova normativa non solo prevede multe fino a 18.000 euro e, nei casi più gravi, l'arresto, ma consente anche l'utilizzo delle immagini delle telecamere pubbliche e private come prova per colpire i trasgressori, eliminando la necessità della contestazione immediata.

"Si tratta di un passo avanti fondamentale nella lotta contro una delle pratiche più vergognose e dannose per il nostro ambiente e la nostra comunità - dichiara Luca De Gaetano, presidente e fondatore di Plastic Free Onlus, associazione dal 2019 nella sensibilizzazione contro l'inquinamento da plastica e rifiuti abbandonati - L'incremento delle sanzioni deve funzionare da deterrente reale: ci aspettiamo che i trasgressori non restino impuniti ma vengano perseguiti, così da lanciare un messaggio chiaro a tutti e porre fine a questo malcostume".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AmbienteRifiuti