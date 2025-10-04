Pizzaballa, per la prima vota possibile nuova pagina

Il Patriarca latino di Gerusalemme, card. Pierbattista Pizzaballa, in una lettera alla diocesi sottolinea che "per la prima volta le notizie parlano finalmente di una possibile nuova pagina positiva, della liberazione degli ostaggi israeliani, di alcuni prigionieri palestinesi e della cessazione dei bombardamenti e dell'offensiva militare. È un primo passo importante e lungamente atteso". "Non sappiamo se questa guerra davvero finirà" e "la fine della guerra non segna necessariamente l'inizio della pace. Ma è il primo passo indispensabile per cominciare a costruirla".