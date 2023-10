Più tutele per contribuenti, sanzioni proporzionali in Fisco

"Alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie" si applicherà il principio di proporzionalità. Lo prevede la bozza del decreto attuativo della delega fiscale che modifica lo Statuto del contribuente e che oggi sarà all'esame del Cdm. "Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità", si legge. "In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo", aggiunge il testo.