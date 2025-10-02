Più Europa, ok a risoluzione maggioranza su piano pace

"Accettando e votando la risoluzione presentata anche dalla maggioranza" sul piano di pace di Trump "noi non sosteniamo questo governo: significa che noi oggi dobbiamo credere trasversalmente a questa possibilità e lo facciamo stigmatizzando ancora una volta le parole della presidente Meloni, che purtroppo riporta sempre al piccolo scontro politico italiota questioni che sono più grandi di noi e anche più grandi di lei". Così il segretario di Più Europa Riccardo Magi parlando delle risoluzioni su Gaza. Magi ha ringraziato il governo per il "parere favorevole" alla mozione del suo gruppo.