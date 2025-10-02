Più Europa, ok a risoluzione maggioranza su piano pace

Giovedì 2 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Ultima oraPiù Europa, ok a risoluzione maggioranza su piano pace
2 ott 2025
"Ma non sosteniamo governo e stigmatizziamo parole Meloni"

"Ma non sosteniamo governo e stigmatizziamo parole Meloni"

"Ma non sosteniamo governo e stigmatizziamo parole Meloni"

"Ma non sosteniamo governo e stigmatizziamo parole Meloni"

"Accettando e votando la risoluzione presentata anche dalla maggioranza" sul piano di pace di Trump "noi non sosteniamo questo governo: significa che noi oggi dobbiamo credere trasversalmente a questa possibilità e lo facciamo stigmatizzando ancora una volta le parole della presidente Meloni, che purtroppo riporta sempre al piccolo scontro politico italiota questioni che sono più grandi di noi e anche più grandi di lei". Così il segretario di Più Europa Riccardo Magi parlando delle risoluzioni su Gaza. Magi ha ringraziato il governo per il "parere favorevole" alla mozione del suo gruppo.

© Riproduzione riservata

