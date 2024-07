Più criptovalute nei portafogli degli italiani, a 2,7 miliardi

Non si arresta la passione dei clienti italiani per le criptovalute. Secondo i dati dell'Oam, l'organismo che detiene il registro degli operatori virtuali, a marzo scorso il saldo totale aveva superato i 2,7 miliardi di euro "con un incremento pari a +85% rispetto all'ultimo trimestre 2023". In aumento anche il numero di clienti che le detiene (+13%) e degli operatori iscritti (+9%). L'Oam segnala anche una crescita delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e viceversa e del numero di clienti che le effettua.