Pista di bob a Cortina: indagini su possibile sabotaggio del tubo di refrigerazione

Un sabotaggio o un incidente fortuito? Non c'è ancora una risposta chiara - a quanto si apprende - per quello che è successo alla pista di bob a Cortina. Gli investigatori sono al lavoro, così come anche gli addetti della ditta, per accertare la causa di quanto accaduto. C'è un tubo di refrigerazione che si è staccato ed è finito in mezzo alla strada. La base dove era appoggiato era ghiacciata. Occorre capire se qualcuno ha esercitato pressione sul tubo per farlo staccare oppure è scivolato autonomamente. Il comitato che si occupa delle infrastrutture della prossima Olimpiade invernale ha presentato denuncia. Indagano i Carabinieri.