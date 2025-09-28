Domenica 28 Settembre 2025

Flotilla, il Colle va ascoltato

Raffaele Marmo
Flotilla, il Colle va ascoltato
Ultima ora
Pisa-Fiorentina,tafferugli tra tifosi alle porte della città

28 set 2025
28 set 2025
Pisa-Fiorentina,tafferugli tra tifosi alle porte della città

Ultrà si sono affrontati con mazze, anche lancio di bombe carta

Ultrà si sono affrontati con mazze, anche lancio di bombe carta

Ultrà si sono affrontati con mazze, anche lancio di bombe carta

Un gruppo di un centinaio di ultrà della Fiorentina è entrato in contatto con altri tifosi del Pisa in una zona periferica a nord di Pisa. Sono scoppiati dei brevi tafferugli con mazze, ombrelli, lancio di oggetti e bombe carta prima che le forze dell'ordine riuscissero a intercettare le opposte fazioni e disperdere i facinorosi.

I tafferugli sono scoppiati in una zona residenziale in prossimità di un parcheggio scambiatore intorno alle 9 del mattino e dopo l'arrivo delle forze dell'ordine gli ultrà della Fiorentina avrebbero ripreso le loro auto per allontanarsi lasciando a terra mazze, bastoni e altri oggetti sequestrati dalla polizia. La città è tuttora vigilata da centinaia di agenti perché il timore più grande è che numerosi tifosi viola che hanno deciso di "non entrare" allo stadio per protestare contro il caro biglietti abbiano comunque raggiunto Pisa anche senza tagliando e intendano comunque avvicinarsi all'area stadio.

