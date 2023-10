Pirelli fornitore esclusuvo F1 fino al 2027

La Formula 1 ha selezionato Pirelli come fornitore esclusivo di pneumatici per il Campionato Mondiale e Global Tyre Partner fino al 2027, con un'opzione di estensione per un ulteriore anno. Lo si legge in una nota. Il produttore italiano ha assunto il ruolo di fornitore unico nel 2011 e al termine dell'ultimo accordo (inclusa una possibile proroga) sarà in F1 da 18 stagioni.