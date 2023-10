Pirelli e il fondo Pif in jv per stabilimento in Arabia

Il Public Investment Fund (Pif) dell'Arabia Saudita e Pirelli annunciano la costituzione di una joint venture per la costruzione di uno stabilimento di pneumatici in Arabia Saudita. La partnership, spiega una nota, "consentirà di disporre di una produzione locale e di competenze industriali e tecnologiche per la realizzazione di pneumatici attraverso la creazione di un campione nazionale e regionale". Pif deterrà una quota del 75% della joint venture, mentre Pirelli avrà il restante 25% e sarà partner strategico e tecnologico a supporto dello sviluppo del progetto, fornendo assistenza tecnica e commerciale. Si prevede che lo stabilimento avvierà la produzione nel 2026 e avrà una capacità di 3,5 milioni di pneumatici all'anno, sia di alta qualità per il segmento car a marchio Pirelli che con un nuovo brand locale per il mercato nazionale e regionale. L'investimento complessivo nella jv è di circa 550 milioni di dollari .