Mercoledì 20 Agosto 2025
Pier Francesco De Robertis
Il mezzo sorriso della premier
20 ago 2025
Pippo Baudo, 'successo non basta a riempire il cuore'

Omelia del padre spirituale don Albanese

"Poco prima di morire, mi ha confidato che il successo (e lui, come sapete, ne ha avuto tanto) non basta a riempire il cuore. Il successo non basta a rendere felici! Questa è una parola di verità che risuona in sintonia con il Vangelo". Così don Giulio Albanese, padre spirituale di Pippo Baudo, nell'omelia nel corso delle esequie nel santuario di Militello Val di Catania. "Pippo ha sì conosciuto il favore del pubblico e la gioia di entrare, con garbo e competenza, nelle case di milioni di italiani. Ma al di là dei programmi e degli applausi, ciò che resta è la sua capacità di comunicare vicinanza, di dare spazio a tanti artisti e di custodire rapporti sinceri. Molti lo ricordano come uomo generoso, discreto, pronto ad aiutare senza clamore''.

