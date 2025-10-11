Venerdì 10 Ottobre 2025

Piogge torrenziali in Messico, almeno 28 morti in vari Stati

Almeno 28 persone sono morte in Messico a causa delle forti piogge che hanno colpito gran parte del Paese latinoamericano questa settimana. Secondo le autorità di protezione civile, 31 dei 32 Stati messicani sono stati interessati da precipitazioni intense, con i danni maggiori registrati a Veracruz, Querétaro, Hidalgo e San Luis Potosí.

Nello Stato di Hidalgo si contano 16 vittime e oltre mille abitazioni danneggiate. Altri cinque decessi sono stati segnalati a Puebla, dove undici persone risultano disperse. Un minore è morto nello Stato di Veracruz e un agente di polizia ha perso la vita a Querétaro.

La presidente Claudia Sheinbaum ha assicurato che il governo sta lavorando "per sostenere la popolazione, riaprire le strade e ripristinare l'elettricità". L'esercito è stato mobilitato per la distribuzione di aiuti e il soccorso delle comunità isolate.

