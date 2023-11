Piogge mai così forti in Toscana da almeno 50 anni

È almeno da 50 anni che non si registra una pioggia così intensa in Toscana, dove il maltempo causato dalla tempesta Ciaran ha provocato almeno 5 vittime e ha fatto cadere 190 mm di pioggia in tre ore. Le condizioni meteo avverse continueranno nel weekend, colpendo ancora il Nord della regione, con possibili temporali. La nuova perturbazione del fine settimana interesserà comunque tutto il Centronord, mentre il Meridione sarà meno coinvolto. A dirlo è Valerio Capecchi, meteorologo del Consorzio Lamma-Cnr di Regione Toscana e Consiglio Nazionale delle Ricerche: "Anche oggi - spiega - avremo un'instabilità pomeridiana". Si prevedono nuovi temporali sul Nord e Nordovest della Regione, compresa la zona di Campi Bisenzio colpita la scorsa notte dall'alluvione. Dopo una pausa la mattina di domani, nella seconda parte della giornata sarà attiva una nuova perturbazione che produrrà i suoi effetti per tutto il weekend. Oltre alla Toscana, le regioni più colpite dal maltempo sono Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli nel Nord Italia. Sulle coste tirreniche sono previste mareggiate domani pomeriggio a causa dei forti venti di libeccio. Al momento, secondo Capecchi, il centro di Ciaran si trova tra le isole britanniche e la penisola scandinava, e si sta spostando sempre più ad est. Da lunedì la tempesta Ciaran si esaurirà, ma resterà un flusso mite e umido da sud che potrebbe portare altre piogge, seppur meno intense.