5 ott 2025
Piogge in Nepal e India, almeno 63 le vittime

Frane e inondazioni nord-est indiano e nel est nepalese

Le frane causate dalle forti piogge cadute nella notte tra ieri e oggi nella regione di Darjeeling, nel nord-est dell'India, e nella provincia di Koshi, nel Nepal orientale, hanno ucciso almeno 63 persone. Lo hanno confermato diverse fonti ufficiali indiane e nepalesi.

In India sono oltre 20 le vittime. "Più di 20 persone hanno perso la vita, secondo il bilancio attuale. Intere aree sulle colline sono isolate, le strade sono state distrutte", ha dichiarato Harsh V. Shringla, membro della Camera alta del parlamento indiano, sul suo account X.

In Nepal le frane e le inondazioni causate dalle forti piogge hanno ucciso almeno 43 persone, ha dichiarato un funzionario addetto alle emergenze all'Afp. "Finora, 43 persone sono morte in disastri causati dalla pioggia e cinque risultano disperse", ha detto Shanti Mahat, portavoce dell'Autorità nazionale per la riduzione e la gestione del rischio di catastrofi del Nepal.

