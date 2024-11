Pinelli, disponibile a parlare dell'incontro con Meloni

"Con la premier Meloni c'è stato un incontro istituzionale e programmato, avevamo inoltre informato la presidenza della Repubblica. Sono disponibile a un incontro con i consiglieri per parlarne". È quanto ha scritto, in sintesi, in una email il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli ai consiglieri, che ieri in un documento avevano chiesto di essere edotti sul contenuto del suo incontro con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi lunedì scorso. Durante l'interlocuzione scritta i consiglieri hanno proposto al vicepresidente di parlarne in giornata nella pausa o al termine del plenum del Csm di oggi.