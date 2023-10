Pil, Calo spesa sanità in 5 anni, -1,2 punti La Nadef prevede che tra il 2020 e il 2025 la spesa per la sanità sul Pil scenderà di 1,2 punti, ma la contrazione del Pil nel 2020 per l'emergenza Covid va considerata. Nel medio periodo al 2036 la spesa pensionistica aumenterà di 1,9 punti, mentre la spesa per la sanità e l'istruzione aumenteranno rispettivamente di 0,4 e 0,3 punti.