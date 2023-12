Pil a dicembre, zero crescita secondo Confcommercio

Alla fine del 2023 si può constatare un rallentamento generale, ma non mancano segnali di vitalità economica, seppur deboli e incerti. A confermarlo sono i dati sulle vendite reali di ottobre e sulla fiducia delle famiglie a novembre, come sottolineato da Confcommercio. Secondo la stessa, la variazione congiunturale del Pil a dicembre sarebbe nulla, mentre quella annua si attesterebbe allo 0,6%. Tale stima porterebbe a confermare la crescita per l'intero anno 2023 allo 0,8%, in linea con le previsioni della Nadef.