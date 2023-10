Pil, -0,4% nel 2° trimestre, +0,7% acquisito.

Nel secondo trimestre del 2023 il Pil, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. Lo conferma l'Istat, confermando il dato diffuso il primo settembre scorso. Con la terza stima, l'Istituto ha inoltre rivisto lievemente al ribasso la crescita tendenziale, che oggi è calcolata allo 0,3% nei confronti del secondo trimestre del 2022, contro lo 0,4% di inizio settembre. Il secondo trimestre del 2023 ha avuto tre giornate lavorative in meno rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in meno rispetto al secondo trimestre del 2022. La variazione acquisita del Pil per il 2023 è pari a +0,7%, della stessa entità di quella stimata al primo settembre.