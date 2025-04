Pietro Asinari nominato nuovo presidente dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica

Pietro Asinari è il nuovo presidente dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (Inrim), l'ente di pubblico per la ricerca sulla scienza della misura. Succede a Diederik Wiersma e resterà in carica per i prossimi 4 anni. È stato nominato dal ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Per il ministro dell'Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini, la scelta "punta sulla continuità e sulla competenza. A Pietro Asinari vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che l'Inrim continuerà a rafforzare la sua autorevolezza a livello internazionale, già ampiamente riconosciuta. Un merito che va anche al presidente uscente, Diederik Sybolt Wiersma, a cui va un sincero grazie per l'impegno e il lavoro portato avanti in questi anni".

Professore ordinario al Politecnico di Torino, dove si è laureato in Ingegneria Meccanica nel 2001 ha conseguito il dottorato in Energetica nel 2005. La sua carriera vanta un'ampia esperienza internazionale: è stato membro del Management Committee dello European Materials Modelling Council ed è vicepresidente del direttivo dell'Unione Italiana di Termofluidodinamica.

La sua ricerca si concentra sulla sostenibilità energetica e ambientale, con particolare attenzione all'uso di fonti rinnovabili per la produzione di acqua potabile, al trasporto di calore e di massa nei dispositivi energetici ed alla modellazione dei materiali.

"Mi impegnerò a dare continuità alle azioni intraprese negli ultimi anni - dice il neopresidente dell'Inrim - contribuendo allo sviluppo di infrastrutture di ricerca all'avanguardia, alla crescita strategica dell'Istituto e al pieno raggiungimento della sua missione. L'Istituto deve continuare a sostenere attivamente la ricerca scientifica di eccellenza, rafforzando la metrologia tradizionale e favorendo collaborazioni proficue con i migliori enti di ricerca, sia a livello locale che nazionale, attraverso accordi di partenariato strategico. Il tutto senza perdere di vista il contesto internazionale che caratterizza la metrologia. Tra le mie priorità rientrano la ricerca metrologica nelle scienze quantistiche e nelle tecnologie energetiche".