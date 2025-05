Pierpaolo Piccioli è stato nominato direttore creativo di Balenciaga. Lo comunica in una nota il gruppo Kering. Piccioli, ex direttore creativo di Valentino, entrerà in carica il prossimo 10 luglio e subentrerà a Demna Gvasalia, che è diventato invece il direttore creativo di Gucci. La prima collezione creata da Piccioli per Balenciaga sarà svelata il prossimo ottobre.