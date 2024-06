Pichetto, pronti a invio Pniec, nucleare a 10-11% mix

Lo scenario del Piano nazionale integrato energia e clima "prevede un mix energetico con una quota di nucleare" di circa il 10-11% al 2030 "lo stiamo definendo in questo momento". Lo afferma il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dell'Italia Gilberto Pichetto Fratin a margine del simposio "Smart City. Roadmap for Government" organizzato da Q8. Il testo finale del Pniec "lo sto vedendo in queste ore, quindi siamo pronti ad inviarlo all'Unione Europea" entro il termine di fine mese, dice il ministro.