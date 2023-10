Pichetto, niente proroga del mercato tutelato energia

Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha affermato a margine di Omc Med Energy in corso a Ravenna che una proroga secca del mercato tutelato non è possibile, ma che una gestione tecnica un po' diluita è fondamentale e necessaria per mettere nelle condizioni le famiglie - di cui quasi cinque milioni non sono vulnerabili - di fare una scelta di coscienza, sapendo cosa succede.