Pichetto, 'Decreto Energia al Cdm la prossima settimana'

Il Decreto Energia dovrebbe arrivare in Cdm la prossima settimana, se concludiamo come credo le interlocuzioni e sappiamo cosa mantenere e cosa eliminare. Questo è quanto ha affermato il Ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, in occasione di un convegno a Roma organizzato da Elettricità Futura, l'associazione delle imprese elettriche.