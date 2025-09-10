Picchiano un disabile a Sanremo, arrestati tre giovani

La polizia ha arrestato tre giovani di 18, 19 e 21 anni protagonisti di una violenta aggressione contro un turista piemontese 21enne disabile con difficoltà motorie domenica scorsa a Sanremo. Tutto ha avuto inizio nelle prime ore del mattino, quando una pattuglia ha notato una calca di persone che chiedeva aiuto nei pressi di via Gioberti nel centro cittadino.

Il ventunenne è stato inseguito e aggredito con ferocia dopo una serata in un locale. Grazie ad alcune testimonianze e a un video, che ritrae alcune scene del pestaggio, gli agenti sono riusciti a ricostruire l'accaduto scoprendo che al pestaggio ha preso parte anche una quarta persona, che è riuscita a dileguarsi poco prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.