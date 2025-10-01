Picchiano e drogano la figlia per costringerla a sposarsi

Due genitori sono stati arrestati dai carabinieri di Rimini per aver costretto la figlia poco più che maggiorenne ad accettare un matrimonio combinato in patria, in Bangladesh, ma anche per averla segregata in casa, picchiata e drogata. I carabinieri del nucleo investigativo di Rimini hanno dato esecuzione ieri sera a un'ordinanza di custodia cautelare, disposta dal gip Raffaele Deflorio, di arresti domiciliari per la madre, 42 anni, e il padre, 55, entrambi cittadini bengalesi residenti a Rimini.