Piazza Affari: Tim rimbalza, Leonardo sprofonda tra prese di profitto

A Piazza Affari rimbalza Tim (+3,8% a 0,28 euro) sulle attese per un disimpegno di Vivendi e sprofonda Leonardo (-6,4%) tra le prese di profitto. In linea con i competitor europei sono stati venduti i titoli dell'auto e del lusso, spaventati dalla politica di dazi americana. L'indice Stoxx Europe 600 ha terminato la seduta con un calo dello 0,5% riducendo le perdite sul finale di seduta dopo che Bloomberg News ha riferito che la Russia è disposta a discutere una tregua temporanea in Ucraina.

I guadagni ottenuti all'inizio della settimana, quando la Germania ha presentato piani di spesa per centinaia di miliardi di euro per la difesa e gli investimenti nelle infrastrutture sono svaporati: Francoforte ha perso l'1,7%, Parigi lo 0,9%, Milano lo 0,48% e Londra ha chiuso in parità (-0,03%). Tra i titoli da segnalare il calo di Iveco (-3,8%), Pirelli ha perso il 2,99%, Prysmian il 3,18%, Buzzi il 3,2%, Moncler il 2,09%, Campari il 2,7 per cento. Tonfo, dopo i conti deludenti, Ferragamo che ha lasciato il 15,9 per cento. In Europa Universal Music si è messa in luce (+6%) dopo che le vendite dell'etichetta discografica hanno superato le stime grazie alla crescita degli abbonamenti. Mentre la maggior parte dei titoli del settore della difesa ha registrato prese di beneficio, non solo Leonardo ma anche Thales (-4,2%) ed Eutelsat communications (-15%) con un saldo comunque eccezionale, un rialzo di quasi il 400% nella settimana.