Piazza Affari scivola (-2%) con l'Europa, paura per i dazi

Piazza Affari si porta su nuovi minimi a metà seduta con le perdite dell'indice Ftse Mib che arrivano a sfiorare il 2%, in un contesto di forti vendite su tutto l'azionario, con gli investitori preoccupati delle ricadute sulla crescita dei dazi annunciati da Trump. Parigi cede il 2,2%, Francoforte l'1,8%, Londra lo 0,6% mentre a New York i future sul Nasdaq cedono l'1,4% e quelli sull'S&P 500 l'1,2%. Le vendite colpiscono quasi tutto il listino milanese con in testa Fineco (-4,2%), Pirelli (-3,9%), Ferrari (-3,7%) e Intesa (-3,3%).