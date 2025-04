Piazza Affari rimbalza: Ftse Mib risale, Leonardo e Fincantieri in testa

Gli investitori tornano a comprare e Piazza Affari, in linea con le altre Borse in Europa, rimbalza dopo quattro giorni di 'panic selling'. Il Ftse Mib risale a 33.657 punti (+2,4%) frenando la sua corsa sul finale. L'indice Stoxx Europe 600 ha chiuso la seduta in rialzo del 2,7%, con i titoli finanziari e industriali in testa ai listini.

Anche Wall Street, intorno a metà seduta, riduce i suoi guadagni dopo essere arrivata a guadagnare oltre il 4% ma resta positiva. Gli analisti restano cauti, potremmo non aver toccato il fondo ma gli acquisti portano un po' di sollievo. "Stiamo vedendo gli investitori entrare nel mercato e cercare opportunità in questa fase di ribasso" commenta un gestore.

A Milano re del listino è Leonardo (+7,4%) accompagnata, fuori dal listino principale, da Fincantieri (+7,2%). Bene Unipol (+7,25%), Fineco (+5,2%) e Mediolanum (+5,37%) e tra gli industriali Pirelli (+1,6%). Deboli Eni (-1,28%) e Stellantis (-0,8%).