Piazza Affari fiacca: Ftse Mib in calo, spread Btp-Bund sotto 94 punti

Si conferma fiacca Piazza Affari nella prima ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,02% a 40.365 punti e il paniere spaccato in due tra segno più e segno meno. In ulteriore calo sotto i 94 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, che scende a quota 93,7, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 5 punti al 3,47% e quello tedesco di 3,8 punti sotto al 2,54%.

Gli acquisti si concentrano su Recordati (+2,3%), che spicca rispetto ai rivali europei, Interpump (+1,2%) e Prysmian (+1%), mentre cedono Stm (-1,53%), Leonardo (-1,25%) e Saipem (-0,78%). Deboli le banche come in tutta Europa dopo il taglio dei tassi della Bce. Bper cede lo 0,59%, Popolare Sondrio lo 0,45%, Intesa lo 0,18%, Unicredit lo 0,14%, Mps e Bpm lo 0,1%. In controtendenza Mediobanca (+0,35%), in vista dell'assemblea del 16 giugno sull'offerta per Banca Generali (-0,1%). Tiene invece il Leone di Trieste (+0,3%) insieme a Cucinelli (+0,34%), Enel (+0,36%), Eni (+0,44%), Campari (+0,5%), Italgas (+0,75%) e Moncler (+0,94%). Poco mosse Tim (+0,16%), Ferrari (+0,12%) e Stellantis (-0,07%).