Piazza Affari chiude in calo: Ftse Mib -0,73%, pressioni su Stellantis e Moncler

Chiusura debole per Piazza Affari (Ftse Mib -0,73% a 40.256 punti) in coda alle altre borse europee in una giornata piuttosto interlocutoria soprattutto per Wall Street. In rialzo rispetto alla vigilia gli scambi, oltre quota 3 miliardi di euro di controvalore, al di sotto però a quelli segnati nelle 3 sedute precedenti. Ha chiuso in rialzo a 101 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 100,1 punti segnati in apertura e i 102 punti della chiusura precedente. In crescita di 0,9 punti al 3,65% il rendimento annuo italiano, mentre quello tedesco è sceso di 0,3 punti al 2,64%.

Sotto pressione Stellantis (-3,88%), più debole rispetto ai rivali europei, mentre Ferrari ha ceduto l'1,6% e Iveco ha chiuso invariata. Sotto pressione anche Moncler (-3,39%), Cucinelli (-1,69%) e Ferragamo (-2,9%) insieme al resto del comparto del lusso in Europa, per il permanere dell'incertezza sui dazi. Segno meno per Tenaris (-2,2%), frenata dal calo del greggio in vista di un aumento della produzione dell'Opec in luglio insieme a Eni (-1,54%) e Saipem (-1,1%). Vendite su Buzzi (-2,13%), Stm (-2,01%), Recordati (-1,62%) e Tim (-152%).

Pochi i rialzi, limitati a Bper (+2,58%) e Popolare Sondrio (+1,82%), su cui ha lanciato un'offerta pubblica di scambio che nella vigilia ha ricevuto il via libera dall'Ue. Acquisti anche su Italgas (+0,99%), Snam (+0,77%), Terna (+0,65%) ed Enel (+0,53%). In campo bancario lieve rialzo per Mps (+0,46%) e Mediobanca (+0,29%). Poco mossa Generali (+0,12%) dopo la trimestrale, debole invece Unicredit (-1%), che ha ottenuto dalla Consob la sospensione dell'Ops su Banco Bpm (-0,05%) in attesa dei chiarimenti chiesti al governo sulla 'golden power'.