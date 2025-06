Piazza Affari chiude in calo: Ftse Mib perde l'1,36% tra tensioni geopolitiche e attesa per la Fed

Seduta debole a Piazza Affari dove l'indice Ftse Mib ha perso l'1,36% a 39.387 punti, al pari delle altre Borse con la guerra fra Iran e Israele che continua a impensierire gli investitori. Non ha aiutato il dato americano sulle vendite al consumo sceso per il secondo mese consecutivo mentre si attende mercoledì la Fed. La salita del prezzo del greggio ha intanto sostenuto i titoli petroliferi. Ne hanno beneficiato Saipem (+2,09%), Tenaris (+1,66%), Eni (+1,13%). In vetta ha brillato tuttavia nel lusso Cucinelli (+2,33%) Male invece le banche con Unicredit (-3,62%) e Intesa (-2,7%). In discesa anche Mediobanca (-0,98%) e Mps (-1,65%) oltre a Banca Generali (-2,08%) e Generali (-121%) Da segnalare infine Lottomatica in calo dell'1,23% a 23,24 euro verso il prezzo di 22,5 euro del collocamento attraverso il quale il fondo Apollo è uscito dalla società di giochi e scommesse.