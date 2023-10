Piattaforma online Ecdc-Oms su influenza, Covid e Rsv

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) Regione Europa hanno lanciato una piattaforma online che rende accessibili i dati di sorveglianza per l'influenza, il virus respiratorio sinciziale (RSV) e il coronavirus del Covid in tutta l'Unione Europea e oltre. La piattaforma si chiama ERVISS e presenta anche un riepilogo epidemiologico settimanale, al fine di essere uno strumento di individuazione e comunicazione tempestiva dei segnali di circolazione dei virus. ERVISS ha lo scopo di aiutare i responsabili della sanità pubblica a prendere decisioni in tempi brevi, e limitare l'impatto di questi virus sui sistemi sanitari e sulla popolazione in generale.