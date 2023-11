Piantedosi,10 arresti da inizio controlli alla frontiera est

"Abbiamo controllato 19mila persone circa, 10mila veicoli, 300 cittadini stranieri e arrestato una decina di persone per il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Altre 35 persone sono state denunciate per reati vari". E' il bilancio dei primi dieci giorni di controlli alle frontiere fatto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa, al termine del trilaterale con i suoi omologhi di Croazia e Slovenia. I tre ministri hanno deciso di continuare una collaborazione su alcune linee direttrici: "istituzionalizzare le brigate miste, rendendole strutturali"; "accompagnare queste pattuglie miste in veri centri cooperativi tra i tre paesi con modalità che verranno convenute dai nostri capi delle polizie, che si riuniranno a breve". Infine, "fare di questo formato trilaterale di amicizia un modulo stabile di condivisione con modalità che vedremo, un confronto permanente dei tre paesi, che hanno interessi convergenti, da proporre in tutte le sedi. E' un primo incontro, è un punto di partenza", ha detto Piantedosi.