Piantedosi, visto il video di Almasri, sembra di molti anni fa

È ora di sanzioni per Israele

È ora di sanzioni per Israele
23 ago 2025
"Ho firmato espulsione anche per la pericolosità del soggetto

"L'ho visto, l'ho visto il video" di Almasri "sui social. Le ricostruzioni sembrano attribuire quel video a molti anni fa". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, interpellato a margine del Meeting di Rimini a proposito del video del generale libico in cui sembrerebbe uccidere un uomo a mani nude.

A chi gli chiede se non ci sia amarezza per non averlo assicurato alla giustizia risponde che "nessuno ha mai pensato che quel personaggio fosse un personaggio meritevole di qualche considerazione. Io ho firmato un decreto di espulsione che si fondava in quota parte anche sugli elementi di pericolosità del soggetto. Sono stato anche un po' discusso per questo. Fa parte di considerazioni di giustizia, tutelare l'interesse degli italiani in Italia e all'estero" che è il motivo per cui è stato rimpatriato in Libia, per "garantire la sicurezza degli italiani sul territorio italiano e all'estero".

