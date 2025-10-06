Lunedì 6 Ottobre 2025

Una Flotilla al fianco di Kiev

Gabriele Canè
Una Flotilla al fianco di Kiev
Ultima ora
Ultima oraPiantedosi, su 7 ottobre attenzione molto alta
6 ott 2025
Piantedosi, su 7 ottobre attenzione molto alta

"Ma non ci sono segnali specifici di allarme"

"Ma non ci sono segnali specifici di allarme"

"Ma non ci sono segnali specifici di allarme"

"Staremo attenti, noi ci preoccupiamo sempre, non ci sono segnali specifici di allarme ma l'attenzione è molto alta". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Cinque Minuti parlando della giornata di domani, soprattutto a Roma. Sul caso di Bologna ha spiegato: "Siamo sempre molto cauti nel vietare manifestazioni per motivi di carattere ideologico ma inneggiare al 7 ottobre significa fare apologia di un atto terroristico. Quel tema inoltre richiama i violenti che poi pongono in essere le devastazioni, ecco perché abbiamo in qualche modo vietato".

