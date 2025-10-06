Piantedosi, su 7 ottobre attenzione molto alta

"Staremo attenti, noi ci preoccupiamo sempre, non ci sono segnali specifici di allarme ma l'attenzione è molto alta". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Cinque Minuti parlando della giornata di domani, soprattutto a Roma. Sul caso di Bologna ha spiegato: "Siamo sempre molto cauti nel vietare manifestazioni per motivi di carattere ideologico ma inneggiare al 7 ottobre significa fare apologia di un atto terroristico. Quel tema inoltre richiama i violenti che poi pongono in essere le devastazioni, ecco perché abbiamo in qualche modo vietato".