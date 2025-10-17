Venerdì 17 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
17 ott 2025
Piantedosi 'rafforzata al massimo protezione Ranucci'

Piena solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia per il grave attentato di cui è stato vittima. Un gesto vigliacco e gravissimo che rappresenta un attacco non solo alla persona ma alla libertà di stampa e ai valori fondamentali della nostra democrazia. Ci sarà il massimo impegno delle forze di polizia per accertare rapidamente gli autori. Ho dato mandato di rafforzare al massimo ogni misura a sua protezione ", ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

