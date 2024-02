Piantedosi incontra i sindacati, 'governo sta con Polizia'

"Massima fiducia di tutto il governo nei confronti delle forze di polizia". L'ha espressa il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel corso dell'incontro al Viminale con i leader sindacali dopo le cariche della polizia al corteo degli studenti a Pisa, sottolineando che gli uomini e le donne in divisa sono "servitori dello Stato e lavoratori che svolgono un ruolo fondamentale a presidio della sicurezza e della legalità". Il titolare del Viminale ha ribadito che non c'è stato "alcun cambio di strategia in senso più restrittivo" da parte delle forze di polizia nella gestione delle piazze, ha ricordato che anche negli scorsi anni "sono avvenuti accadimenti analoghi, con indicenti ancor più gravi" e ha sottolineato che a Pisa si sono verificati "casi isolati" sui quali è in corso una valutazione "seria e rigorosa". Quanto al richiamo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella - le manganellate sui ragazzi sono un fallimento e non un gesto di autorevolezza - Piantedosi ha detto di "condividere pienamente" le parole del capo dello Stato. "E condivido - ha concluso facendo riferimento alle parole di solidarietà rivolte dal presidente alla premier Meloni - anche l'altro richiamo precedente contro l'intollerabile serie di manifestazioni di violenza: insulti, volgarità di linguaggio, interventi privi di contenuto ma colmi di aggressività verbale, perfino effigi bruciate o vilipese".