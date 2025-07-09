Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Piantedosi, incidente Bengasi non mina rapporti con Libia
9 lug 2025
Piantedosi, incidente Bengasi non mina rapporti con Libia

"I giornali hannno parlato di respingimento ma non c'è stato alcun respingimento. L'incontro è stato annullato per un risentimento della parte libica su un eccesso di zelo da parte di qualche rappresentante dell'Unione europea. La prima parte della visita era andata benissimo, con un incontro ricco di spunti. Se qualche appassionato dell'immigrazione indiscriminata crede di compiacersi per quanto accaduto si sbaglia: noi andiamo avanti anche contro i trafficanti di esseri umani. Con la Libia c'è un rapporto strutturato ed un incidente, pur serio, non gestito dalla nostra parte, non minerà la collaborazione che da tempo abbiamo avviato con quel Paese". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, intervistato dal Tg1, torna sull'incidente di ieri a Bengasi, quando la delegazione di ministri europei è stata consideara non gradita dalle autorità della Cirenaica.

