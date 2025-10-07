Martedì 7 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
7 ott 2025
Piantedosi, 'il 7 ottobre preoccupa, non macchiare ricorrenza'

Il 7 ottobre "è una giornata che preoccupa; sono state annunciate iniziative. Poi confido sempre che possa prevalere il buonsenso e confido soprattutto nell'attività anche preventiva che riescono a fare le forze dell'ordine, perchè non va macchiata la ricorrenza di una grande tragedia". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine della cerimonia per il giuramento degli allievi dei Vigili del fuoco, rispondendo ad una domanda sui rischi nella ricorrenza della strage di Hamas del 2023.

