Piantedosi, esplosione per saturazione gas, innesco volontario

"Sembrerebbe che la causa di quello che è successo sia stato determinato dalla saturazione del gas volutamente posto in essere dalla donna che era nella casa e poi dall'innesco da lei fatto volontariamente. C'erano delle molotov ma non so se siano state usate e quanto abbiano concorso alla deflagrazione". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in un punto stampa dopo la visita al comando generale del Carabinieri a Roma.