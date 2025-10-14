Martedì 14 Ottobre 2025

Innovazione per il presente

Paolo Giacomin
Innovazione per il presente
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Esplosione Castel D'AzzanoTrump KnessetNobel economiaManovra 2026Elezioni in ToscanaIsraele Italia
Acquista il giornale
Ultima oraPiantedosi, esplosione per saturazione gas, innesco volontario
14 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Piantedosi, esplosione per saturazione gas, innesco volontario

Piantedosi, esplosione per saturazione gas, innesco volontario

C'erano molotov, ma non si sa se hanno concorso a deflagrazione

C'erano molotov, ma non si sa se hanno concorso a deflagrazione

C'erano molotov, ma non si sa se hanno concorso a deflagrazione

"Sembrerebbe che la causa di quello che è successo sia stato determinato dalla saturazione del gas volutamente posto in essere dalla donna che era nella casa e poi dall'innesco da lei fatto volontariamente. C'erano delle molotov ma non so se siano state usate e quanto abbiano concorso alla deflagrazione". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in un punto stampa dopo la visita al comando generale del Carabinieri a Roma.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata