Venerdì 12 Settembre 2025

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Piantedosi 'elezioni obiettivo sensibile attacchi cyber'
12 set 2025
12 set 2025
Piantedosi 'elezioni obiettivo sensibile attacchi cyber'

"Le consultazioni elettorali rappresentano un obiettivo particolarmente sensibile". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo agli Stati generali agli Stati Generali su Difesa, Spazio e Cybersecurity in corso al Centro Esrin dell'Esa a Frascati, parlando di attacchi informatici e campagne di disinformazione. "La diffusione rapida e automatizzata di contenuti manipolatori sui social network può amplificarne l'impatto, con il rischio di condizionare il dibattito pubblico - aggiunge -. Come ministro dell'Interno, so bene che oggi tutelare la correttezza del procedimento elettorale, e quindi della nostra democrazia, significa anche difendere lo spazio digitale da queste nuove forme di pressione".

