Fonti del Viminale fanno sapere che il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi ha chiesto al Dipartimento della pubblica sicurezza chiarimenti in merito alla vicenda riguardante la nave ormeggiata nel porto di Brindisi destinata ad ospitare le Forze di polizia che stanno assicurando la cornice di sicurezza in vista del Vertice dei Capi di Stato e di Governo del G7, in programma in Puglia dal 13 al 15 giugno.