Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
3 ott 2025
Piantedosi, da Cgil appello a rivolta sociale

'Ma non va in piazza su temi economici e occupazione'

'Ma non va in piazza su temi economici e occupazione'

'Ma non va in piazza su temi economici e occupazione'

C'è una 'guerra politica' da parte della CGIL verso il governo come ha dichiarato oggi Matteo Salvini? "Credo che da qualche tempo la CGIL lo dica anche espressamente, non guerra politica ma insomma un appello alla rivolta sociale. Come governo siamo soddisfatti che i temi che vengono portati in piazza non sono quelli dell'occupazione e dei temi economici, tutti temi sui quali il governo sta marcando dei risultati come non si verificavano da anni e da decenni, e questo anche su quelli della sicurezza e dell'immigrazione". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, parlando con i giornalisti a margine della Leopolda a Firenze.

"Questi sono i temi classici che in qualche modo venivano portati in piazza - ha aggiunto - e non sono più questi quelli su cui si realizzano le contrapposizioni ma è Gaza, è un tema nobilissimo, per carità". "Lascio ad altri non dico le interpretazioni ma le definizioni" ha concluso Piantedosi.

© Riproduzione riservata

