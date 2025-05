Piantedosi critica il Consiglio d'Europa: accuse di razzismo infondate alle Forze di Polizia

"Trovo sorprendente e inaccettabile che il Consiglio d'Europa, che dovrebbe tutelare la democrazia, i diritti umani e il dialogo tra i popoli, rivolga giudizi infondati e ideologici, come le accuse di razzismo mosse alle nostre Forze di Polizia". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "In passato - aggiunge - ho ritenuto il Consiglio d'Europa un'istituzione poco incisiva, spesso distante dai reali bisogni dei cittadini. Ma oggi, dopo l'ennesimo attacco gratuito e ingiusto verso chi rischia la vita per garantire la sicurezza di tutti, sono costretto a dire che quest'organismo da una condizione di dubbia utilità rischia di diventare perfino dannoso. Serve una riflessione seria sul ruolo e sull'efficacia di certe organizzazioni internazionali, sempre più inclini a produrre documenti ideologici piuttosto che a risolvere i problemi reali".

"Le Forze di polizia italiane - conclude il ministro - godono del consenso e della massima considerazione da parte tutte le istituzioni e della fiducia dei cittadini, testimoniata in ogni rilevazione. Come ministro dell'Interno sono al fianco di tutte le donne e uomini in divisa e continuerò sempre a sostenere il loro lavoro".