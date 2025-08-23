Mercoledì 20 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano ErinUcraina RussiaCorea del Nord UcrainaPiante velenosePensione a 64 anni
Acquista il giornale
Ultima oraPiantedosi, anche Casapound rientra negli sgomberi
23 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Piantedosi, anche Casapound rientra negli sgomberi

Piantedosi, anche Casapound rientra negli sgomberi

Giuli ha parlato di legalizzazione, è già successo a Roma

Giuli ha parlato di legalizzazione, è già successo a Roma

Giuli ha parlato di legalizzazione, è già successo a Roma

"Anche CasaPound rientra, io sono stato da prefetto di Roma quello che l'ha inserito nell'elenco dei centri che sono da sgomberare, prima o poi arriverà anche il suo turno". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, interpellato a margine del Meeting di Rimini dopo lo sgombero del centro sociale Leoncavallo di Milano.

A chi gli fa notare che il collega di governo Alessandro Giuli ha detto che l'immobile di CasaPound potrebbe non essere sgomberato, Piantedosi spiega: 'Credo abbia detto che se si legalizza in qualche modo potrebbe non essere sgomberato. È successo già ad altri centri, il comune di Roma ha comprato addirittura delle strutture per legalizzarli, è successo anche in altre città".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

CasaGiustizia