Ultima oraPiantedosi, a Milano deliberato attacco contro polizia
22 set 2025
Piantedosi, a Milano deliberato attacco contro polizia

'Ci sono dei contusi e anche dei fermati per i disordini'

"Ci sono dei contusi" e "anche delle persone fermate" per i disordini alle manifestazioni per Gaza. "La causa dei conflitti bellici che sono per il mondo, russo-ucraino e israelo-palestinese soprattutto, è talmente nobile che non va sprecata e sporcata dalle azioni di pochi ma in numero importante facinorosi, persone che cercano di cogliere la sensibilità generale su questo tema come opportunità per fare le solite azioni di violenza pura e semplice. Quello che è successo a Milano è sotto gli occhi di tutti: una deliberata violenta azione di attacco verso le forze di polizia". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

