Piantadosi, 'rischio emulazione, abbassare i toni'

"Non bisogna dimenticare che ci possono essere processi di emulazione, non tutti sono in grado di raccogliere nel modo giusto certi messaggi e quindi qualcuno può in qualche modo fraintendere". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a margine di un evento di FdI a Paestum sottolineando che è "doveroso provare ad abbassare i toni e non farsi prendere da quella che è la vivacità della discussione politica, che magari soprattutto sotto campagna elettorale ha delle fiammate".