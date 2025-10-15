Piano Difesa Ue, fare coalizioni per colmare carenze Stati

La Roadmap per la Difesa UE - a quanto apprende l'ANSA - prevede che gli Stati membri "colmino collettivamente" le loro carenze militari entro il 2030, istituiscano delle "coalizioni di capacità" in tutte le aree prioritarie già concordate e decidano quali saranno "i Paesi capofila e i paesi co-capofila e definiscano "i rispettivi piani di attuazione fino al 2030". Il tutto "entro il primo trimestre del 2026". Inoltre dispone che "almeno il 40% degli appalti nel settore della difesa" prendano la forma di "appalti congiunti entro la fine del 2027".